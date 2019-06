Auf dem Weg nach Europa

Flüchtlingsboot sinkt in türkischer Ägäis: Acht Tote

17.06.2019, 12:09 Uhr | dpa

Flüchtlinge ertrinken in der türkischen Ägäis

Vor der türkischen Küste ist erneut ein Boot mit Flüchtlingen gekentert: Die Küstenwache rettet 31 Überlebende aus dem Wasser, noch immer suchen Taucher nach Vermissten.

Bei dem Untergang eines Flüchtlingsbootes in der türkischen Ägäis sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. 31 weitere Insassen habe die Küstenwache gerettet, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Montag. Taucher suchten nun nach den Vermissten. Zur Nationalität der Menschen an Bord gab es zunächst keine Informationen.

Das Boot war Anadolu zufolge im Ferienort Bodrum in der Westtürkei gestartet. Von dort ist es nicht weit bis zur griechischen Insel Kos.





Die Türkei hat nach offiziellen Angaben mehr als 3,5 Millionen Flüchtlinge aus dem benachbarten Bürgerkriegsland Syrien aufgenommen. Immer wieder versuchen Migranten, auf eine der nahe gelegenen griechischen Inseln und damit in die EU zu gelangen.