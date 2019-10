Gewalt in Hongkong

Polizist schießt Demonstranten nieder – und wird fast gelyncht

04.10.2019, 20:41 Uhr | dpa, t-online.de

In Hongkong wurde ein Demonstrant während einer Straßenblockade im Stadtteil Yuen Long angeschossen. Der Polizist war zur Zeit des Vorfalls nicht im Dienst. Er wurde mit Brandsätzen angegriffen.

Bei den Protesten in Hongkong ist nach Medienberichten wieder ein Demonstrant angeschossen worden. Wie "Hong Kong Free Press" am Freitag berichtete, wurde ein 14-Jähriger von einem Polizeibeamten, der nicht im Dienst war, in den linken Oberschenkel geschossen. Wie schwer er verletzt wurde, war nicht bekannt – er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bestätigte den Vorfall zunächst nicht.

Brandsätze auf Polizisten geworfen

Den Angaben zufolge hatten Demonstranten die Straßen im Bezirk Yuen Long besetzt, als der Polizist mit seinem privaten Auto vorgefahren sein soll. Laut "Apple Daily" soll er einen Demonstranten mit dem Auto angestoßen haben und sei von Demonstranten umringt worden. In dem folgenden Chaos habe der Polizist seine Waffe gezogen und geschossen.

Er sei von Demonstranten verprügelt worden. Wie auch in einem Video zu sehen ist, wurde dann ein Brandsatz auf ihn geworfen. Doch konnte er dem Feuer entkommen. Er verlor seine Waffe, die auf dem Boden landete, konnte sie aber wieder zurückholen, bevor ein Demonstrant sie aufgreifen konnte, wie in dem Video zu sehen war.

Als er im Gesicht blutend versuchte, über das Handy Hilfe zu rufen, landete ein weiterer Brandsatz brennend vor seinen Füßen. Er sei dann zur U-Bahnstation Yuen Long gelaufen, wo er Hilfe von ankommenden Polizeiwagen gesucht habe, berichtete "Hong Kong Free Press".





Schon am Dienstag war einem 18-jähriger Student in die Brust geschossen worden. Er hatte einen Polizeibeamten mit einer Stange angegriffen, obwohl dieser die Waffe bereits gezogen hatte.