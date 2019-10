Unabhängigkeit von Spanien

Katalanen-Anführer zu langjährigen Haftstrafen verurteilt

14.10.2019, 09:53 Uhr | dpa, AFP, nhr

Das Unabhängigkeitsreferendum der Katalanen hat 2017 in Spanien für Aufruhr gesorgt. Nun wurden neun Angeklagte deshalb von einem Gericht verurteilt.

Das Oberste Gericht in Madrid hat mehrere angeklagten katalanischen Separatistenführer am Montag wegen Aufruhrs schuldig gesprochen. Sie wurden zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Neun der zwölf wegen Aufruhrs und der Veruntreuung öffentlicher Gelder Angeklagten wurden am Montag zu Gefängnisstrafen zwischen neun und 13 Jahren verurteilt, der frühere katalanische Vize-Regionalpräsident Oriol Junqueras erhielt 13 Jahre Haft. Die Staatsanwaltschaft hatte bis zu 25 Jahre Haft gefordert.







Im Oktober 2017 hatte die Regionalregierung von Kataloniens das umstrittene Referendum über die Unabhängigkeit der Region abgehalten. Es war der zweite Versuch der Regionalregierung ein solches Verfahren durchzuführen. Das spanische Verfassungsgericht hatte es allerdings für rechtswidrig erklärt, da eine solche Option zur Erlangung der Autonomie in der Verfassung nicht vorgesehen ist.