Auftritt mit Schutzweste

Kanadas Trudeau macht trotz Drohungen Wahlkampf

14.10.2019, 06:30 Uhr | AFP

Der kanadische Regierungschef soll bedroht worden sein. Beeindrucken lässt er sich davon nicht, er hält an seinem Wahlkampf fest. Einen Auftritt absolvierte er mit einer kugelsicheren Weste.

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau will nach mutmaßlichen Drohungen an seinem Wahlkampf festhalten. "Das wird nichts daran ändern, wie ich Wahlkampf mache", sagte Trudeau am Sonntag am Rande eines Auftritts in York. Anders als am Vortag trug der Regierungschef keine Schutzweste.

Trudeau hatte am Samstag bei einem Wahlkampfauftritt in einem Vorort von Toronto eine Schutzweste unter seinem Hemd getragen und war von zahlreichen Polizisten begleitet worden. Der Sender CBC News berichtete, der Regierungschef habe zuvor Drohungen erhalten.







Zu der Veranstaltung mit 2000 Teilnehmern erschien der Premierminister mit anderthalb Stunden Verspätung. Seine Frau Sophie Gregoire Trudeau sollte in Toronto ebenfalls auftreten, erschien Medienberichten zufolge jedoch nicht. Trudeaus Wahlkampfteam lehnte eine Stellungnahme ab.

In Kanada wird am 21. Oktober gewählt. Trudeau und sein konservativer Herausforderer Andrew Scheer liegen in den Umfragen derzeit gleichauf.