Ausschreitungen in Kolumbien

Tränengaskanister trifft Teenager am Kopf – tot

26.11.2019, 12:02 Uhr | rtr

In Kolumbien protestieren derzeit Zehntausende gegen Polizeigewalt und Korruption. Die Polizei reagiert mit Tränengas – und hat dabei nun einen Jugendlichen tödlich verletzt.

Ein Teenager ist bei den anhaltenden Protesten in Kolumbien ums Leben gekommen. Er wurde bei einer Protestaktion am Samstag von einem Tränengaskanister am Kopf getroffen und erlag am späten Montagabend im Krankenhaus den Verletzungen.

Tausende Demonstranten gehen in Kolumbien gegen Polizeigewalt und Korruption auf die Strasse. Die Proteste begannen mit einem 250.000-Personen-Marsch in der vergangenen Woche und waren geprägt von "cacerolazo" – einem traditionellen lateinamerikanischen Protest.





Ein wesentliches Merkmal dieser Demonstrationen ist die Erzeugung von Lärm auf Töpfen und Pfannen. Diese soll oft auch ausdrücken, dass "die Töpfe leer" seien, es nichts mehr zu essen gebe.