Syrische Staatsmedien berichten

Israelische Luftangriffe in der Provinz Aleppo

05.05.2020, 08:34 Uhr | dpa

Syrische Soldaten: Nach Berichten syrischer Staatsmedien sind am Montagabend Militärstützpunkte bei Aleppo von israelischen Kampfjets angegriffen worden. (Quelle: Sana Sana/Reuters)

Laut Berichten syrischer Staatsmedien sind am Montagabend mehrere Militärstützpunkte in der Provinz Aleppo von israelischen Kampfjets angegriffen worden. Israel bezog bisher keine Stellung zu den Luftschlägen.

Syrische Militärstützpunkte in der Provinz Aleppo im Norden des Landes sind nach Berichten der Staatsmedien am Montagabend von israelische Kampfflugzeugen angegriffen worden. Die Maschinen feuerten nach diesen Angaben mehrere Raketen auf Depots in der Umgebung der Stadt Al-Safira ab, berichtete die Agentur Sana unter Berufung auf Militärquellen.



Die Luftabwehr der syrischen Streitkräfte sei gegen die Angriffe aktiviert worden, hieß es. Über eventuelle Opfer und die Auswirkungen der Angriffe lagen keine Angaben vor. Von israelischer Seite gab es dazu keine Stellungnahme.