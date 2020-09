Auf Überfahrt nach Italien

Bootsunglück vor Kreta – mindestens drei Migranten ertrunken

15.09.2020, 10:38 Uhr | dpa-AFX

Auf der Fahrt von der türkischen Küste Richtung Italien ist abermals ein Boot mit Geflüchteten gekentert. Starke Stürme gefährden immer wieder die meist von Schleusern organisierten Touren.

Bei einem Bootsunglück vor griechischen Insel Kreta sind mindestens drei Migranten ertrunken. Die Küstenwache habe 53 Menschen aus dem Wasser retten können, berichtete der staatliche griechische Rundfunk (ERT) am Dienstag.

Wie ein Offizier der Küstenwache der Deutschen Presse-Agentur sagte, sei das Boot der Migranten wegen der starken Winde rund zwölf Seemeilen (rund 22 Kilometer) vor Kreta gekentert. Die Rettungsmannschaften suchten auch mit Hubschraubern nach weiteren Menschen. Die genaue Zahl der Migranten an Bord des Bootes sei unbekannt.

Schleuser versuchen immer wieder, Migranten von der türkischen Ägäisküste auf einer gefährlichen Route, die in den meisten Fällen südlich von Kreta verläuft, nach Italien zu bringen. In der Region herrschten am Dienstag Winde der Stärke acht.