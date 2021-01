Explosion an Baustelle

Mindestens drei Tote bei Selbstmordanschlag in Somalia

02.01.2021, 15:58 Uhr | dpa

Die somalische Hauptstadt Mogadischu: An einer Baustelle auf einer Straße zwischen Mogadischu und dem Ort Afgoye sprengte sich ein Selbstmordattentäter in die Luft. (Quelle: Bettina Ruehl/imago images)

In Somalia sprengt sich ein Selbstmordattentäter an einer Baustelle in die Luft. Ziel das Anschlags sollen türkische Staatsangehörige gewesen ein. Die Terrorgruppe Al-Shabaab bekannte sich zu der Tat.

Ein Selbstmordanschlag im Südosten Somalias hat mindestens drei Menschen das Leben gekostet. Bei dem Angriff am Samstag, der auf türkische Staatsangehörige abgezielt habe, seien neben dem mutmaßlichen Täter auch ein Zivilist und zwei somalische Sicherheitskräfte umgekommen, teilte die Polizei mit.



Ein türkischer Staatsangehöriger wurde demnach verletzt, als die Explosion eine Baustelle auf einer Straße zwischen der Hauptstadt Mogadischu und dem Ort Afgoye traf. Das türkische Außenministerium sprach hingegen von vier Toten sowie mindestens vier verletzten Türken. Widersprüchliche Angaben gab es auch dazu, ob ein Türke unter den Todesopfern war.

Al-Shabaab: Angriff gegen türkische Bürger

Die sunnitische Terrorgruppe Al-Shabaab reklamierte den Angriff für sich und erklärte, der Angriff habe sich gegen türkische Bürger gerichtet. Die Türkei unterstützt die somalische Armee bei der Ausbildung und Ausrüstung. An dem Straßenbauprojekt waren türkische Ingenieure und Bauarbeiter beteiligt.

Nach Angaben Al-Shabaabs sowie des türkischen Außenministeriums starb bei dem Angriff ein Türke. Die somalische Regierung bestritt dies jedoch zunächst. "Wir verurteilen diesen abscheulichen Angriff scharf", hieß es in einer Mitteilung aus Ankara. Man werde der "brüderlichen" somalischen Regierung und dem Volk zur Seite stehen.

Wenige Stunden vor dem Angriff hatte ein somalischer Regierungssprecher von einem Luftschlag gegen Al-Shabaabs Radiosender Andalus berichtet. Bei dem Angriff in der südlichen Provinz Unter-Shabelle sei niemand verletzt worden. Es werde vermutet, dass der Luftangriff von einer Drohne des US-Militärs durchgeführt worden sei, hieß es. Ob die somalische Regierung an der Planung für den Angriff beteiligt war, blieb unklar.

Al-Shabaab kämpft seit Jahren in dem Land am Horn von Afrika um die Vorherrschaft. Die Terrorgruppe kontrolliert weite Teile des Südens und des Zentrums und verübt immer wieder Anschläge auf Zivilisten und Sicherheitskräfte.