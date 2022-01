Spannungen mit Russland

Das sind die wichtigsten Wendepunkte des Ukraine-Konflikts

28.01.2022, 16:17 Uhr | dpa, t-online

Die Situation in der Ukraine ist so angespannt wie lange nicht. Dabei schwelt der Konflikt schon seit langem. Wie ist es dazu gekommen? Ein Überblick in Bildern.

Der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland spitzt sich seit einigen Monaten zu: Russland hat immer mehr Soldaten im Grenzgebiet zusammengezogen, die Gefahr eines Einmarschs vergrößert sich schrittweise.

Dabei schwelt der Konflikt nicht erst seit einigen Monaten. Die Konfliktlinien reichen schon fast zehn Jahre zurück – und ein Krieg tobt bereits im Osten des Landes.

Ein Machtwechsel in der Ukraine vor mehr als acht Jahren hat den Konflikt mit dem Nachbarn Russland entfacht. Die Krise eskalierte in der Folge immer weiter und hält bis heute an. In den ostukrainischen Separatistengebieten etwa sind nach UN-Schätzungen bisher mehr als 14.000 Menschen gestorben.



