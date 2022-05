Frauen in Afghanistan werden in ihrer Freiheit weiter eingeschrĂ€nkt: Die Taliban schreiben ihnen vor, kĂŒnftig eine Burka in der Öffentlichkeit tragen zu mĂŒssen. Anderer Rechte wurden sie bereits beraubt.

Taliban-Chef Hibatullah Achundsada hat den Frauen in Afghanistan das Tragen einer Burka in der Öffentlichkeit vorgeschrieben. Sie sollten die Ganzkörperbedeckung tragen, "da dies traditionell und respektvoll ist", erklĂ€rte Achundsada in einem Erlass am Samstag.