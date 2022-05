"Folge politischen Versagens" Hilfsorganisationen warnen vor Hungerkatastrophe Von dpa 18.05.2022 - 13:37 Uhr Lesedauer: 2 Min. Halima Ismael Ibrahim, eine Mutter aus Somalia: Sie verließ ihr Zuhause, um während der Dürre nach Hilfe für sich und ihr Kind zu suchen. (Quelle: Sally Hayden/imago-images-bilder)

Hilfsorganisationen haben schwere Vorwürfe gegen die G7-Staaten erhoben. Die Regierungschefs hätten Alarmsignale über die globale Nahrungskrise überhört. Die Folge: Etwa jede Minute stirbt ein Mensch an Hunger.

Angesichts der seit Monaten andauernden schweren Dürre in Somalia, Kenia und Äthiopien und der sich dadurch verschärfenden Hungerkrise haben Hilfsorganisationen das Versagen der Weltgemeinschaft angeprangert. Derzeit sterbe in den drei Ländern Schätzungen zufolge alle 48 Sekunden ein Mensch an den Folgen von Hunger und Unterernährung, so ein am Mittwoch veröffentlichter Bericht von Oxfam und Save the Children.

"Die Uhr tickt, und jede Minute, die verstreicht, bringt hungernde Kinder dem Tod näher", sagte Kijala Shako, Regionale Sprecherin für das östliche und südliche Afrika bei Save the Children. Derzeit seien

5,7 Millionen Kinder akut unterernährt. Die Vereinten Nationen warnen, dass mehr als 350.000 Kinder in Somalia sterben könnten. Um jetzt Leben zu retten, müssten die Staats- und Regierungschefs der G7 und des Westens sofort Gelder bereitstellen, um dem Nothilfe-Aufruf der Vereinten Nationen in Höhe von umgerechnet fast 4,2 Milliarden Euro für die Länder am Horn von Afrika nachzukommen, so die Hilfsorganisationen. Der Aufruf kam anlässlich eines Treffen der G7-Entwicklungsminister am Mittwoch in Berlin.

Hilfsorganisation erhebt schwere Vorwürfe an Politiker

Während der letzten großen Dürre im Jahr 2011 starben allein in Somalia fast 260.000 Menschen. Aus dem damaligen Zögern seien nun in einer ähnlichen Situation keine Lehren gezogen worden, heißt es in dem Bericht: Schon im vergangenen November hatte die somalische Regierung angesichts der anhaltenden Dürre den nationalen Notstand ausgerufen. Das Welternährungsprogramm (WFP) hatte im Februar vor akuter Lebensmittelknappheit in den betroffenen Staaten gewarnt.