Polen hat nach Angaben des Grenzschutzes bislang 125 Kilometer seiner Grenze zu Belarus mit einer dauerhaften Barriere befestigt. Die Bauarbeiten an den verbliebenen Abschnitten w├╝rden voraussichtlich Ende Juni abgeschlossen sein, teilte die Beh├Ârde am Freitag per Twitter mit.

Die polnisch-belarussische Grenze ist 418 Kilometer lang, davon verlaufen 186 Kilometer ├╝ber Land, der Rest durch Seen und Fl├╝sse. Im vergangenen Sp├Ątsommer und Herbst war die Situation dort eskaliert: Tausende von Menschen versuchten, illegal in die EU zu gelangen. Die Europ├Ąische Union beschuldigt den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko, in organisierter Form Migranten aus Krisenregionen an die EU-Au├čengrenze zu bringen, um Druck auf den Westen auszu├╝ben.