Affenpocken: USA rufen Gesundheitsnotstand aus – 6.600 Fälle

In den USA spitzt sich die Lage bei den Affenpocken zu. Viele Fälle gibt es in New York. Das Gesundheitsministerium hat jetzt den Notstand ausgerufen.