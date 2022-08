Mordkomplott gegen Bolton – Iraner in den USA angeklagt

Dem 45 Jahre alten Mann aus Teheran wird vorgeworfen, einen Mord in Auftrag gegeben und als Belohnung 300.000 US-Dollar, etwa 291.000 Euro, in Aussicht gestellt zu haben, wie das Justizministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Er befindet sich nach Angaben des Ministeriums im Ausland auf freiem Fuß. Nähere Details zum Aufenthaltsort machte das Ministerium nicht.