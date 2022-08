Trump-Anwalt soll falsche Angaben über geheime Dokumente gemacht haben

Bei einer Durchsuchung in Trumps Haus fand das FBI Regierungsdokumente. Dabei erklärte offenbar ein Anwalt im Juni, der Ex-Präsident habe alle Akten zurückgegeben.

Das Team des früheren US-Präsidenten Donald Trump Team soll einem Bericht zufolge falsche Angaben über den Verbleib von Geheimdokumenten in dessen Besitz gemacht haben.

Mindestens eine Anwältin oder ein Anwalt des Republikaners soll im Juni eine Erklärung unterzeichnet haben, wonach das als geheim gekennzeichnete Material komplett an die Regierung zurückgegeben worden sei. Das berichtet die "New York Times" unter Berufung auf vier namentlich nicht genannte Personen. Dieses Schriftstück soll dem Justizministerium übergeben worden sein.

Trump könnte gegen Spionagegesetz verstoßen haben

Bei der Durchsuchung von Trumps Anwesen Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida beschlagnahmte die Bundespolizei FBI am Montag dann mehrere streng geheime Dokumente. Damit verstieß der Ex-Präsident möglicherweise gegen mehrere Gesetze, auch das US-Spionagegesetz.

Einer FBI-Liste zufolge fanden die Agenten auch Dokumente der Geheimhaltungsstufe "Top Secret/SCI", die nur in besonderen Regierungseinrichtungen eingesehen werden dürfen. In dem am Freitag von einem Bundesrichter veröffentlichten Durchsuchungsbefehl wurde die Durchsuchung unter anderem damit begründet, dass der frühere Präsident gegen ein Anti-Spionage-Gesetz verstoßen haben könnte. Mehr dazu lesen Sie hier.