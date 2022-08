Donald Trump: Durchsuchung von Anwesen auch wegen Spionageverdachts

Das FBI durchkämmte am Montag Trumps Anwesen in Florida. Nun wird bekannt: Die Ermittler wurden fündig. Im Durchsuchungsbefehl geht es um drei mögliche Straftaten.

Am Montag durchsuchten FBI-Ermittler in Florida das Anwesen von Ex-Präsident Donald Trump . Der Verdacht: Er könnte dort als geheim klassifizierte Dokumente auch nach seiner Amtszeit aufbewahrt haben. Dem am Freitag von einem Richter veröffentlichten Durchsuchungsbefehl ist zu entnehmen, dass bei der Razzia tatsächlich geheime Dokumente beschlagnahmt wurden. Zudem erklärte das Justizministerium, dass es Trump verdächtigt, gegen das Spionagegesetz verstoßen zu haben.

Dokumente über Trump-Verbündeten Roger Stone

In einem Dokument soll es um die Begnadigung von Roger Stone, einem überzeugten Trump-Verbündeten, gehen, der 2019 verurteilt wurde. Ihm war vorgeworfen worden, den Kongress während seiner Untersuchung der russischen Einmischung in die Wahlen 2016 belogen zu haben.

Das in Mar-a-Lago beschlagnahmte Stone-bezogene Material wurde in der Quittung des Haftbefehls als "Executive Grant of Clemency re: Roger Jason Stone, Jr." aufgeführt. Trump hatte während seiner Amtszeit Stone begnadigt. Unklar ist, in welchen Zusammenhang die gefundenen Dokumente mit den Gründen für die Durchsuchung stehen.