Richterin erwägt Sonderbeauftragten wegen Razzia in Trump-Anwesen

Nach Beschwerde von Anwälten Richterin erwägt Sonderbeauftragten für FBI-Razzia in Trump-Anwesen Von dpa Aktualisiert am 28.08.2022 - 03:50 Uhr Lesedauer: 2 Min. Donald Trump: Nach der Razzia in seinem Anwesen ist der ehemalige US-Präsident unzufrieden mit den Ermittlungen. (Quelle: Julia Nikhinson/dpa)

Eine Richterin in Florida überlegt, die Durchsuchung des Trump-Wohnsitzes neutral überprüfen zu lassen. Sie folgt damit einer Beschwerde des Ex-Präsidenten.

Eine Richterin im US-Bundesstaat Florida hat angekündigt, möglicherweise einen Sonderbeauftragten zur Überprüfung der FBI-Ermittlungen gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump einzusetzen. "Das Gericht gibt hiermit seine vorläufige Absicht bekannt, in dieser Rechtssache einen Sonderbeauftragten zu ernennen", teilte Richterin Aileen Cannon in einer Anordnung am Samstag mit.

Die US-Behörden haben bis Dienstag Zeit, eine Antwort einzureichen. Am kommenden Donnerstag soll es dann eine Anhörung vor Gericht in Palm Beach geben.

Nach der Veröffentlichung neuer Details zu den FBI-Durchsuchungen im Anwesen von Donald Trump hatten dessen Anwälte ihre Forderung nach der Einsetzung eines neutralen Prüfers am Freitag erneuert. Ein sogenannter "Special Master" solle die Untersuchung der bei dem Einsatz auf dem Anwesen Mar-a-Lago in Florida sichergestellten Dokumente überwachen, hieß es in einem vor Gericht eingereichten Antrag. Bis dahin solle sich die US-Regierung nicht weiter an der Prüfung der Dokumente beteiligen.

Bereits Anfang der Woche hatten die Anwälte des früheren US-Präsidenten eine Klage eingereicht, um sich gegen das Vorgehen der Behörden zu wehren. Das am Freitag in Teilen veröffentlichte Dokument, auf dessen Grundlage die Durchsuchungen in Mar-a-Lago genehmigt worden waren, bekräftige die in der Klage geäußerten Forderungen, hieß es in dem Antrag von Freitag.