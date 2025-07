Trump überrascht mit Anordnung Neue Wendung im Fall Epstein

Der Fall Epstein sorgt in den USA weiter für Aufregung. Nun soll ein schlüpfriger Geburtstagsbrief von Donald Trump aufgetaucht sein. Der US-Präsident überrascht mit einer Ankündigung.

Im Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein hatte Trump einst versprochen, Licht ins Dunkel zu bringen und die geheimen Ermittlungsakten zu veröffentlichen. Dann, zurück an der Macht, wollte der Präsident davon nichts mehr wissen. Der Aufschrei in den USA ist groß – auch unter seinen eigenen Anhängern. Jetzt platzt eine weitere Bombe in den Fall rund um Epsteins Verbindung zum US-Präsidenten. Der reagiert mit einer überraschenden Ankündigung.

Der US-Präsident ordnete die Veröffentlichung von Zeugenaussagen in dem Fall an. Er habe Justizministerin Pam Bondi aufgefordert, "alle relevanten Aussagen der Grand Jury" offenzulegen – vorbehaltlich gerichtlicher Genehmigung. Weiter bezeichnete er den Fall als "Betrugsmanöver der Demokraten, das jetzt enden muss". Kurz nach Trumps Erklärung antwortete Bondi auf X: "Präsident Trump – wir sind bereit, morgen beim Gericht die Freigabe der Aussagen der Grand Jury zu beantragen."

Brisanter Bericht des "Wall Street Journal"

Wenige Stunden zuvor war ein brisanter Bericht des "Wall Street Journal" (WSJ) veröffentlicht worden. Dem zufolge soll Trump einen schlüpfrigen Geburtstagsgruß für Epsteins 50. Geburtstag verfasst haben. Epsteins frühere Partnerin Ghislaine Maxwell hatte demnach im Jahr 2003 ein Geburtstagsalbum für ihn zusammengestellt – mit Briefen und Zeichnungen von Freunden und Wegbegleitern.

Das Lederbuch enthalte auch einen Glückwunsch unter Trumps Namen, den das "WSJ" einsehen konnte. Dieser enthalte ähnlich wie bei den anderen Schreiben einen anzüglichen Text, maschinell gedruckt und umrahmt von der Handzeichnung einer nackten Frau. Zwei kleine Bögen stellen demnach die Brüste der Frau dar. Unterschrieben sei das Bild mit einem "Donald" unterhalb ihrer Taille, das Schamhaar imitiere. Der Gruß endet mit den Worten: "Alles Gute zum Geburtstag – und möge jeder Tag ein weiteres wunderbares Geheimnis sein."

Trump droht "WSJ" mit Klage

Trump bestritt in einem Interview mit dem "WSJ" am Dienstag, den Glückwunsch verfasst zu haben. "Das ist nicht von mir. Das ist eine Fälschung", sagte der US-Präsident. "Ich habe in meinem Leben noch nie ein Bild gemalt. Ich zeichne keine Frauenbilder", so Trump. "Das ist nicht meine Sprache. Das sind nicht meine Worte." Er drohte, das "Wall Street Journal" zu verklagen, sollte die Zeitung mit der Geschichte an die Öffentlichkeit gehen.

Die Verhaftung Epsteins, der über viele Jahre systematisch Minderjährige missbraucht hatte, hatte im Jahr 2016 für Aufsehen gesorgt. 2019 beging er mit 66 Jahren in seiner Gefängniszelle nach offiziellen Angaben Suizid.

In Teilen der US-Gesellschaft, unter anderem in der Welt seiner verschwörungsgläubigen Basis, sorgte Epsteins Tod für wilde Spekulationen, weil er beste Kontakte in die amerikanische High Society hatte. Präsidenten und Milliardäre gingen bei ihm ein und aus – auch Donald Trump verbrachte Zeit mit Epstein, wie mehrere Party-Videos und Fotos der beiden belegen.

Trump verliert Unterstützung bei eigenen Anhängern

Die Akten zu dem Fall zu veröffentlichen, war eines von Trumps Wahlversprechen. Anfang vergangener Woche teilte das FBI dann aber mit, keine Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Prominenter gefunden zu haben. Auch handele es sich bei Epsteins Tod klar um Suizid. Eine sagenumwobene Kundenliste des ehemaligen Multimillionärs mit den Namen von US-Eliten gibt es demnach nicht.

In der US-Öffentlichkeit sorgte diese FBI-Angabe für Stirnrunzeln, unter anderem bei Trumps Maga-Anhängern ("Make America Great Again").

Vize-Präsident Vance: "absoluter Bullshit"

Über die Existenz des Geburtstagsalbums und den Inhalt der Geburtstagsbriefe war bisher nicht berichtet worden. Laut "WSJ" befinde sich die Ledermappe allerdings auch unter den Unterlagen, die das US-Justizministerium untersucht habe. Das Album enthält demnach Gedichte, Fotos und Grüße von Geschäftsleuten, Akademikern, Epsteins Ex-Freundinnen und Jugendfreunden, wie aus den vom "WSJ" und anderen anonymen Quellen eingesehenen Dokumenten hervorgehe.