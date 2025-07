Das größte Problem von Donald Trump lässt sich wohl am besten mit einem alten amerikanischen Kinderspielzeug beschreiben. Es schießt ihm derzeit täglich entgegen. So wie der berühmte "Jack in the Box", ein Clownkopf, befestigt an einer Feder, der aus einer Kiste springt. Egal, wie oft der US-Präsident versucht, den Deckel der Box zu schließen – der Springteufel hüpft immer wieder heraus und lacht ihn gehässig an.