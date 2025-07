Mexikos Präsidentin will US-Behörde verklagen

Mexiko erwägt rechtliche Schritte gegen die US-Ausländerbehörde ICE. Das erklärte die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum am Dienstag in einer Ansprache. Konkreter Auslöser ist der Tod des mexikanischen Einwanderers Jaime Alanis Garcia infolge einer ICE-Razzia in Kalifornien. Garcia stürzte, wie unter anderem "newsweek.com" schreibt, bei seinem Fluchtversuch von einem Hausdach. Der 56-Jährige hinterlässt eine Frau und eine Tochter.