In den USA wird Coca-Cola mit Maissirup gesüßt. US-Präsident Trump kündigt dafür eine Änderung an. Der Konzern reagiert.

Coca-Cola hat am Donnerstag bekräftigt, auch künftig Maissirup in US-Getränken zu verwenden, nachdem Präsident Donald Trump tags zuvor auf seinem Social-Media-Kanal behauptet hatte, er habe den Konzern zu Rohrzucker überredet.

Trump hatte am Donnerstag auf seiner Plattform Truth Social angekündigt, dass Coca-Cola zugestimmt habe, echten Rohrzucker in seinen Produkten einzusetzen. Dies sei "ein sehr guter Schritt". Zahlreiche Unterstützer feierten seinen Beitrag.

Coca-Cola: "Maissirup ist sicher"

Kritik an Maissirup

Kritiker der Ankündigung des Präsidenten verweisen auf Importzölle und mögliche Preissteigerungen für den 285-Milliarden-Dollar-Softdrinkmarkt. Die Verwendung von Maissirup als Süßungsmittel explodierte förmlich in den 70er Jahren in den USA – Grund waren staatliche Subventionen für Maisfarmer und hohe Einfuhrzölle auf Rohrzucker. Der Mittlere Westen der USA, der sogenannte Mais-Gürtel, ist eine Hochburg von Trump-Unterstützern. Der Sirup ist günstiger, süßer und länger haltbar als andere Zuckerarten. Politisch ist die Parteinahme Trumps für Rohrzucker also verwunderlich.

Auch gesundheitlich spricht wissenschaftlichen Studien zufolge nichts für Rohrzucker. Sowohl Maissirup als auch Saccharose (Rohrzucker) bestehen aus Fruktose und Glukose. Sie unterscheiden sich zwar strukturell: Der Sirup enthält freie (ungebundene) Fruktose und Glukose in unterschiedlichen Verhältnissen – 55 zu 45 in Softdrinks. In Saccharose wie Rohrzucker sind beide Zucker chemisch miteinander verbunden. Eine Überprüfung klinischer Studien aus dem Jahr 2022 ergab aber keine signifikanten Unterschiede zwischen Maissirup und Saccharose in Bezug auf Gewichtszunahme oder Herzgesundheit.