USA: Joe Biden erklärt Corona-Pandemie für beendet

"Die Pandemie ist vorbei", erklärte US-Präsident Joe Biden in einem Interview. In seiner Regierung könnte diese Aussage für reichlich Wirbel sorgen.

Präsident Joe Biden hat die Corona-Pandemie in den USA für beendet erklärt. "Die Pandemie ist vorbei. Wir haben immer noch ein Problem mit Corona. Wir arbeiten noch viel daran, aber die Pandemie ist vorbei", sagte er am Sonntag in der Sendung "60 Minutes" des Senders CBS. Niemand trage mehr eine Maske, und "jeder scheint in ziemlich guter Verfassung zu sein".