Eigentlich ist Bundeskanzler Olaf Scholz in den USA, um über Waffenlieferungen an die Ukraine zu sprechen. Zwischendurch kam es aber offenbar zu einem lustigen Moment.

Olaf Scholz hat einen Doppelgänger und der ist auch in der Politik tätig. Chris Coons ist US-Senator und ähnelt dem deutschen Bundeskanzler zumindest äußerlich durchaus. Die beiden haben sich offenbar bei dem Besuch von Scholz in den USA getroffen und ein Bild davon bei X veröffentlicht. "Wer ist wer?" schreibt Coons dort auf Deutsch und Scholz freut sich, dass er seinen Doppelgänger wiedersieht.

Bei dem 24-stündigen Kurzbesuch des Kanzlers in Washington soll es vor allem um weitere Militärhilfen für die Ukraine gehen. Die USA und Deutschland sind die wichtigsten Waffenlieferanten der Ukraine für deren Abwehrkampf gegen die russischen Angreifer. Scholz traf für die Gespräche am frühen Donnerstagabend in den USA ein.