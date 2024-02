Der ehemalige Präsident Donald Trump will im Falle seiner Wiederwahl die von Präsident Joe Biden erlassenen Waffenbeschränkungen rückgängig machen. "Jeder einzelne Angriff von Biden auf Waffenbesitzer und -hersteller wird in meiner allerersten Woche im Amt, vielleicht sogar an meinem ersten Tag, beendet werden", sagte Trump in einer Rede vor Tausenden von Anhängern am Freitag (Ortszeit) in Harrisburg, Pennsylvania.