Irgendwann konnte sie nicht mehr. Stundenlang sagte die ehemalige Trump-Vertraute im Schweigegeldprozess am Freitag vor Gericht aus, dann brach sie in Tränen aus. Die Sitzung musste kurzzeitig unterbrochen werden. Hope Hicks hatte ihre Sicht auf den Skandal rund um das "Access Hollywood"-Video geschildert. Sie sei "besorgt, sehr besorgt" gewesen, als das Video mit sexistischen Aussagen Trumps im Wahlkampf 2016 an die Öffentlichkeit gelangt sei, sagte Hope Hicks am Freitag im Zeugenstand vor Gericht in New York, wie US-Medien übereinstimmend berichteten.