Das gemeinsame Luftfahrtabwehrkommando der USA und Kanada hat je zwei russische und chinesische Kampfjets vor Alaska entdeckt und abgefangen. Die Jets seien am Mittwoch allerdings nicht in US-amerikanische Luftraum eingedrungen, teilte das nordamerikanische Luftfahrtabwehrkommando (Norad) mit.

Die fremden Flieger hätten sich in der sogenannten "Alaska Air Defense Identification Zone" befunden, die an den nationalen Luftraum angrenzt. In diesem Bereich müssen im Interesse der nationalen Sicherheit alle Flugzeuge leicht identifiziert werden können. Sie seien nach Norad-Angaben nicht als Bedrohung wahrgenommen worden.

Erstmals chinesische Flieger

Neu sind russische Flüge in der Zone nicht, erst im Mai entdeckte Norad vier russische Flugzeuge und gab damals an, dass dies "regelmäßig vorkommt". Chinesische Flieger wurden allerdings erstmals in dem Bereich entdeckt. Dies passt zu den Bestrebungen des Landes, mehr Präsenz in der Arktis zu zeigen.