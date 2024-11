Ein Neonazi-Aufmarsch im Bundesstaat Ohio hat in den USA Empörung ausgelöst. In der Stadt Columbus lief ein Dutzend vermummter Männer mit Hakenkreuzen und rassistischen Parolen durch die Innenstadt. Ihr Weg führte vorbei an zahlreichen Restaurants und Neubauwohnungen, die Bilder verbreiteten sich schnell über die Sozialen Medien.

Neonazi-Aufmärsche häufen sich

In den vergangenen Monaten war es immer wieder zu ähnlichen Vorfällen gekommen. Erst eine Woche zuvor demonstrierten Neonazis in Howell in Michigan vor dem Gebäude, in dem eine Laientheatergruppe das "Tagebuch der Anne Frank" aufführte.