Nach dem Tod des früheren US-Präsidenten Jimmy Carter hat Amtsinhaber Joe Biden den 9. Januar zu einem nationalen Trauertag ausgerufen. Zudem ordnete Biden an, die US-Flagge auf dem Weißen Haus sowie die Flaggen an allen Regierungsgebäuden, Militäreinrichtungen und Botschaften im Ausland für 30 Tage auf halbmast zu setzen.

Damit gilt die Trauerbeflaggung auch über Bidens Amtszeit hinaus. Am 20. Januar wird Donald Trump für seine zweite Amtszeit als Präsident vereidigt. In seiner ersten Amtszeit im Weißen Haus hatte Trump beim Tod des früheren US-Präsidenten George H. W. Bush 2018 ebenfalls die Flaggen für 30 Tage auf halbmast setzen lassen.

Zum geplanten Trauertag am 9. Januar erklärte Biden: "Ich fordere die Menschen in Amerika auf, sich an diesem Tag in ihrem jeweiligen Gotteshaus zu versammeln, um Präsident James Earl Carter Jr. zu gedenken. Ich lade die Menschen in aller Welt, die unsere Trauer teilen, ein, sich uns in dieser feierlichen Andacht anzuschließen."