Donald Trump: "Dieses monumentale Unterfangen ist eine überwältigende Vertrauenserklärung in Amerikas Potenzial unter einem neuen Präsidenten" (Quelle: IMAGO/Aaron Scwartz/imago)

Künstliche Intelligenz ist besonders hungrig nach Computer-Leistung. In den USA sollen nun neue riesige Rechenzentren gebaut werden, wie US-Präsident Donald Trump ankündigte.

US-Präsident Donald Trump hat den Start eines gigantischen Infrastruktur-Projekts zur Künstlichen Intelligenz (KI) namens "Stargate" bekannt gegeben. Es soll Investitionen von "mindestens 500 Milliarden Dollar" – das sind umgerechnet etwa 479,6 Milliarden Euro – in den USA nach sich ziehen. Das Geld werde in "KI-Infrastruktur in den USA investiert", sagte Trump. Auf diese Weise würden mehr als 100.000 Arbeitsplätze geschaffen.