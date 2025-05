Trump will in die Ukraine abschieben – jedoch keine Ukrainer

Abschiebeoffensive in den USA

US-Präsident Trump verfolgt seit seinem Amtsantritt im Januar eine aggressive Abschiebepolitik. (Quelle: Francis Chung - Pool via CNP/imago-images-bilder)

Donald Trump wollte in die Ukraine abschieben, obwohl es sich bei den Personen nicht um Ukrainer handelte. Auch wenn er hier stockte, scheint sein Plan woanders aufzugehen.

Kurz nach seinem Amtsantritt soll der US-Präsident Donald Trump versucht haben, ausreisepflichtige Personen aus den USA in die Ukraine abzuschieben. Aus offiziellen Dokumenten, die der "Washington Post" vorliegen, geht hervor, dass es sich bei diesen Personen nicht um Ukrainer gehandelt haben soll.

Die Anfrage sei nicht direkt von Trump selbst, sondern über einen seiner hochrangigen Diplomaten an die ukrainischen Stellen übermittelt worden, schreibt die Zeitung. Wie Kiew auf diese Anfrage reagierte, geht aus den Dokumenten nicht hervor. Angesichts der andauernden russischen Angriffe auf die Ukraine, die unter anderem die Infrastruktur des Landes schwer treffen, ist ein durchgehender Flugverkehr derzeit kaum möglich.

USA-Anfrage erreicht Selenskyj nicht

Auch andere Länder sollen in etwa zur gleichen Zeit ähnliche Anfragen aus den USA erhalten haben. Ein Abkommen über die Aufnahme ausreisepflichtiger Personen kam mit der Ukraine jedoch nie zustande. Zwei ranghohe ukrainische Beamte, die mit dem Vorgang vertraut sind, erklärten in der "Washington Post", dass diese Anfrage in der Ukraine nie die höchsten Regierungsebenen erreicht habe.