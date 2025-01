Videotranskript lesen

Flugzeugunglück in der US-Hauptstadt Washington, D.C.

An Bord der abgestürzten Passagiermaschine waren laut US-Medien mehrere Eiskunstläufer, Trainer sowie deren Angehörige.

Die Gruppe sei auf dem Rückflug von einem Trainingslager im US-Bundesstaat Kansas gewesen.



Vom 20. bis zum 26. Januar war die Stadt Wichita Gastgeber der US-amerikanischen Eiskunstlaufmeisterschaften.

Im Anschluss an den Wettbewerb gab es ein Entwicklungscamp für junge Nachwuchstalente.



Unter ihnen sollen auch die beiden Eisläuferinnnen Everly und Alydia Livingston gewesen sein.

US-Eiskunstläufer brachten in sozialen Medien Sorge und Trauer zum Ausdruck.

Vize-Juniorenweltmeister Luke Wang schreibt, er bete für alle Passagiere. “Einfach herzzerreißend” heißt es in seinem Post auf X.

Lokale Medien berichteten, dass sich an Bord des Flugzeugs auch die russischen Eislauftrainer und ehemaligen Weltmeister Jewgenia Schischkowa und Wadim Naumow befunden hätten.

Es wurde noch nicht bestätigt, dass sie bei derselben Veranstaltung in Wichita waren.

Die nahe dem Ronald-Reagan-Airport verunglückte Maschine mit 64 Menschen an Bord war beim Landeanflug mit einem US-Militärhubschrauber zusammengestoßen.

Viele Tote werden befürchtet