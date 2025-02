Ein kürzlich veröffentlichter Beitrag von Donald Trump hat heftige Diskussionen ausgelöst. Am vergangenen Wochenende teilte der ehemalige US-Präsident auf seinen sozialen Netzwerken X und Truth Social die Aussage: "He who saves his Country does not violate any Law" (auf Deutsch: "Wer sein Land rettet, verstößt gegen kein Gesetz").