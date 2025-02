Aktualisiert am 19.02.2025 - 07:27 Uhr

Demonstrationen gegen Elon Musk in New York: Der Unternehmer hat eine umstrittene Vision für die US-Administration. (Quelle: IMAGO/Michael Nigro/imago)

Erfolg für Tech-Milliardär Elon Musk und sein Kostensenkungs-Gremium "Doge" vor Gericht: Eine US-Bundesrichterin hat es vorerst abgelehnt, Musk und "Doge" den Zugriff auf sensible Daten in verschiedenen Bundesbehörden des Landes zu untersagen.

Mehrere demokratisch geführte US-Staaten hatten zuvor gegen den Doge-Zugang auf sensible Daten geklagt. Sie forderten auch, dass das Gericht Doge und Musk per einstweiliger Verfügung daran hindert, Bundesbeamte zu entlassen oder zu beurlauben. Auch das lehnte die Richterin ab. Sie schrieb jedoch: "Die unvorhersehbaren Aktionen von Doge haben zu erheblicher Unsicherheit und Verwirrung geführt." Deshalb sei es legitim, dies auf dem Klageweg weiterzuverfolgen.

Richterin Chutkan war vom ehemaligen demokratischen US-Präsidenten Barack Obama ernannt worden und war im Wahlbetrugsverfahren gegen Republikaner Trump in Washington zuständig gewesen.

Trump feuert Bidens Staatsanwälte

Gleichzeitig geht die Kündigungswelle innerhalb der Regierungsbehörden weiter. Trump ordnete an, alle von seinem Vorgänger Joe Biden nominierten Bundesanwälte zu entlassen. "In den vergangenen vier Jahren ist das Justizministerium politisiert worden wie nie zuvor", schrieb Trump auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social. Deshalb habe er die Entlassung aller verbleibenden US-Staatsanwälte der "Ära Biden" angeordnet.

Es ist üblich, dass US-Staatsanwälte nach der Wahl eines neuen Präsidenten gebeten werden, zurückzutreten. Eine Entlassung ist ungewöhnlich – US-Präsidenten haben aber die Befugnis dazu. US-Staatsanwälte sind die obersten Strafverfolger in den einzelnen Bundesgerichtsbezirken der USA . Sie spielen eine wichtige Rolle im amerikanischen Justizsystem und setzen das Gesetz auf der höchsten Ebene durch.

Bericht: Entlassungen im Verteidigungsministerium beginnen bald

Die "Washington Post" berichtete am Dienstagabend (Ortszeit), dass auch Entlassungen in der Verteidigungsbehörde näher rückten. Die Trump-Administration habe das Pentagon angewiesen, bis Ende Dienstag eine Liste ihrer auf Bewährung befindlichen Mitarbeiter vorzulegen. Laut fünf mit der Angelegenheit vertrauten Personen besteht die Erwartung, dass viele von ihnen noch in dieser Woche entlassen werden könnten. Zuvor seien Mitarbeiter von Musks "Doge" bei der Behörde eingetroffen.