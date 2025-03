FBI-Chef will Agenten von UFC ausbilden lassen

Kash Patel: Er will die UFC offenbar in die Ausbildung der FBI-Agenten einbinden. (Quelle: Evelyn Hockstein)

Der neue von Donald Trump berufene FBI-Direktor Kash Patel plant offenbar die Ultimate Fighting Championship (UFC) in die Ausbildung seiner Agenten einzubinden. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf vier mit der Angelegenheit vertraute Personen. Demnach sprach Patel während einer internen Videokonferenz mit den Leitern der 55 FBI-Außenstellen über eine mögliche Kooperation. Zwei der informierten Personen bezeichneten die Idee als "surreal" und "abwegig".

Die Pläne stehen offenbar in Zusammenhang mit dem engen Verhältnis von Ex-Präsident Donald Trump zur UFC. Trump gilt als großer Fan des Mixed Martial Arts (MMA) und besuchte wenige Tage nach seinem Wahlsieg im November ein UFC-Event in New York, wo er neben UFC-Präsident Dana White saß. White zählt zu Trumps Vertrauten und unterstützte ihn mehrfach öffentlich. Unmittelbar nach seinem Wahlsieg trat White mit Trump und seiner Familie auf einer Bühne auf. Ein UFC-Sprecher erklärte jedoch, die Organisation habe "keine Informationen über ein mögliches Training für das FBI".