US-Regierung will Musk-Firma Starlink offenbar massiv fördern

Die US-Regierung will das Internetangebot im ländlichen Raum ausbauen. Statt Glasfaserkabel zu verlegen, soll Elon Musks Firma Starlink zum Zug kommen.

Die US-Regierung plant, den Satelliteninternetdienst Starlink von Elon Musk mit Milliarden zu fördern. Wie die "Financial Times" berichtet, hat Handelsminister Howard Lutnick Staatsbedienstete angewiesen, die öffentliche Breitbandförderung verstärkt für Starlink-Anschlüsse einzusetzen. Dies könnte dem Unternehmen zusätzliche zweistellige Milliardenumsätze bescheren.

Das Förderprogramm Bead (Broadband Equity, Access and Deployment) wurde unter Präsident Joe Biden ins Leben gerufen, um insbesondere ländlichen Gebieten in den USA leistungsfähige Internetverbindungen zu ermöglichen. Der Umfang der Förderung beträgt umgerechnet 38,5 Milliarden Euro.

Starlink sollte von diesen Mitteln profitieren, besonders in Regionen, wo andere Internetverbindungen wirtschaftlich nicht realisierbar sind. Bisher war geschätzt worden, dass etwa ein Zehntel der staatlichen Förderung an Starlink gehen könnte, berichtete kürzlich das "Wall Street Journal".

Bis zu 18 Milliarden Euro für Musk

Nach der Amtsübernahme durch Präsident Donald Trump kündigte Handelsminister Lutnick grundlegende Änderungen bei dem Programm an und kritisierte dabei die "woken" Vorgaben der Biden-Regierung sowie eine "Bevorzugung bestimmter Technologien". Er fordert einen "technologieoffenen" Ansatz bei der Vergabe der Staatsgelder.

Laut Ethan Feinman, dem bisherigen Verantwortlichen des Programms, wurden die Mitarbeiter in einem Meeting angewiesen, mehr Geld in Satellitenanbindungen zu investieren. Auch Elon Musks Name soll gefallen sein.