Ungewöhnlicher Vorgang: Baerbock muss in geheime Wahl

Aktualisiert am 02.06.2025 - 16:51 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Annalena Baerbock: Die ehemalige Außenministerin will einen neuen Job antreten. (Quelle: Michael Kappeler/dpa)

Die ehemalige deutsche Außenministerin Annalena Baerbock muss sich bei der Wahl zur Präsidentin der UN-Generalversammlung auf Antrag eines Mitgliedsstaates einer geheimen Abstimmung stellen. Dies bestätigte eine UN-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur in New York . Aus Diplomatenkreisen verlautete, dass es sich bei dem Land um Russland handele.

Wahl ist Formsache – eigentlich

Baerbock tritt bei der Wahl ab 16.00 Uhr MEZ ohne Gegenkandidaten für die einjährige Spitzenposition des größten UN-Gremiums mit 193 Mitgliedsländern an. Die Wahl im Plenum vor 193 UN-Mitgliedsländern gilt deshalb als Formsache – eigentlich: Normalerweise besiegelt die Vollversammlung Personalien ohne Gegenkandidaten per Akklamation, also im Konsens und ohne formelle Wahl.