Musk macht sich über "The Atlantic"-Chefredakteur lustig

Aktualisiert am 25.03.2025 - 11:33 Uhr

Aktualisiert am 25.03.2025 - 11:33 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Nach einer Sicherheitspanne in der US-Regierung lästert Elon Musk über Enthüllungsjournalist Jeffrey Goldberg. Dessen Magazin schlägt zurück und macht sich über Musk lustig.

Nach dem peinlichen Datenleck in einer Chatgruppe von Mitgliedern der US-Regierung wettert Präsidentenberater Elon Musk über Journalist Jeffrey Goldberg, Chefredakteur des Magazins "The Atlantic". "Der beste Ort, um eine Leiche zu verstecken, ist Seite 2 des Atlantic-Magazins, denn dort geht nie jemand hin", schrieb Musk auf seiner Plattform X. Ironie als Versuch der Beschwichtigung.

Goldberg war im Messengerdienst Signal versehentlich einer Chat-Gruppe von Sicherheitsexperten der US-Regierung zugefügt worden. Unter "Houthi PC small group" war wenige Tage vor einem US-Angriff eine Attacke auf die islamistische Rebellengruppe Huthi im Jemen erörtert worden. Goldberg hatte dies am Montag im Magazin "The Atlantic" öffentlich gemacht. Die Zeitschrift zu Sicherheitsfragen bedient einen eher kleinen Leserkreis, gilt unter Außenpolitikexperten aber als einflussreich.

Musk versuchte es nun mit Ironie. Er postete einen Beitrag der konservativen satirischen Newsseite "The Babylon Bee" – mit der Überschrift: "Genie Trump leakt Kriegspläne an 'The Atlantic', wo sie niemand jemals sehen wird". Der US-Präsident postete den Beitrag auf seinem Portal Truth Social.