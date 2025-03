Ein Versehen innerhalb der Trump-Regierung hat dazu geführt, dass der Chefredakteur des Magazins "The Atlantic", Jeffrey Goldberg, Zugang zu einem geheimen Gruppenchat mit hochrangigen Regierungsmitgliedern erhielt. Darin wurden Militärschläge gegen die Huthi-Miliz im Jemen geplant. Das bestätigte später auch der Nationale Sicherheitsrat, wie "The Atlantic" exklusiv berichtet.

Die Kommunikation fand über den verschlüsselten Messengerdienst Signal statt und umfasste laut Goldberg sowohl politische Diskussionen als auch sensible militärische Details – bis hin zu geplanten Zielen, eingesetzten Waffen und Zeitpunkten der Angriffe. Die Bombardierung begann am 15. März gegen 13:45 Uhr Ortszeit – exakt zu dem Zeitpunkt, der im Gruppenchat genannt worden war .

Zufällige Einladung in eine geheime Gruppe

Offenbar hatte niemand bemerkt, dass sich ein Journalist in der Runde befand. "Ich habe noch nie erlebt, dass mir aus Versehen eine derart vertrauliche Unterhaltung zugänglich gemacht wurde", schrieb Goldberg. Erst als in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa Explosionen gemeldet wurden, war ihm endgültig klar, dass die Inhalte des Chats authentisch waren.

Hegseth nennt Europa "ERBÄRMLICH"

Zudem wurde deutlich, dass nicht alle Beteiligten den Einsatz im Jemen uneingeschränkt befürworteten. Vance äußerte Zweifel am Timing der Operation und warnte vor einem Ölpreisschock sowie einer inkonsistenten öffentlichen Wahrnehmung. Auch warf er Trump vor, inkonsistent zu sein: Der Präsident wolle einerseits Europas Eigenverantwortung stärken, entscheide sich nun aber für einen kostspieligen US-Einsatz zu dessen Gunsten. "Ich bin bereit, dem Konsens des Teams zu folgen, aber es gibt ein starkes Argument dafür, den Einsatz um einen Monat zu verschieben", so Vance.

Hegseth hielt dagegen und sprach sich für ein sofortiges Vorgehen aus. Ein Zögern berge das Risiko, dass Israel zuvor handele oder Details an die Öffentlichkeit gelangten – "dann sähen wir aus, als könnten wir uns nicht entscheiden". Die Operation diene nicht nur der Sicherung der Schifffahrtswege, sondern auch der Wiederherstellung von Abschreckung, "die Biden zerstört" habe, so Hegseth mit Blick auf den Amtsvorgänger von Donald Trump .

"Jeffrey Goldberg hat die Gruppe verlassen"

Goldbergs Anwesenheit in der Gruppe blieb bis zuletzt unbemerkt. Verteidigungsminister Hegseth schrieb der Gruppe beispielsweise: "Wir sind sauber, was die operationale Sicherheit angeht." Mit anderen Worten: es gibt kein Leck. Erst als Goldberg den Chat nach eigenen Angaben selbst verließ, dürfte den Mitgliedern klar geworden sein, dass sie in der Gruppe nicht alleine waren – sie alle erhielten die Nachricht "Jeffrey Goldberg hat die Gruppe verlassen". An mehreren Stellen seines Artikels zitiert Goldberg das Gelesene nicht direkt – aus Sorge, sich damit selbst strafbar zu machen.