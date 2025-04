Donald Trumps radikaler Rundumschlag in der Handelspolitik sorgt für Turbulenzen, der Ausverkauf an den Börsen geht weiter. Derweil signalisiert der US-Präsident Gesprächsbereitschaft.

Trumps US-Zölle erfassen Börsen in Asien

Nach den negativen Vorgaben der Wall Street stürzte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index an der Leitbörse in Tokio zwischenzeitlich um mehr als acht Prozent ab und notierte eine gute Stunde nach Handelsbeginn einen heftigen Abschlag von 2.086,71 Punkten oder 6,18 Prozent beim Zwischenstand von 31.693,87 Zählern. Auch die Börsen in China , Hongkong und Australien verbuchten im frühen Handel deutliche Verluste.

Trumps Zollpaket hatte die Börsen bereits in der vergangenen Woche weltweit auf Talfahrt geschickt. Der Dax verbuchte ein Wochenminus von mehr als acht Prozent und damit seinen größten Verlust in einer Handelswoche seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Frühjahr 2022. In New York stürzte der Dow Jones am Freitag auf den niedrigsten Stand seit Mitte vergangenen Jahres.