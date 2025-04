Pete Hegseth neben Donald Trump im Oval Office des Weißen Hauses (Archivbild): Es gibt Kritik am Vorgehen des Verteidigungsministers. (Quelle: Carlos Barria)

Nach dem Rauswurf dreier enger Mitarbeiter von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth gibt es Streit im Pentagon. Die Betroffenen werfen dem Ministerium vor, sie mit haltlosen Vorwürfen öffentlich diskreditiert zu haben, wie die "Washington Post" berichtet. Dan Caldwell, Colin Carroll und Darin Selnick, allesamt ranghohe politische Beamte unter Hegseth, waren am Freitag wegen angeblicher Geheimnisweitergabe entlassen worden.

In einer gemeinsamen Erklärung sprachen sie von "sinnlosen Angriffen" und erklärten, ihnen sei weder mitgeteilt worden, worum es bei den Vorwürfen gehe, noch ob es überhaupt eine echte Untersuchung gebe.

Hintergrund ist eine interne Ermittlung, die Hegseths Stabschef Joe Kasper bereits im März eingeleitet hatte. Anlass waren Medienberichte, die in Regierungskreisen für Unmut gesorgt hatten. Kasper forderte laut einem internen Memo umgehende Informationen über mögliche Verantwortliche für sogenannte "Leaks" und stellte eine Strafanzeige in Aussicht. Eine offizielle Bestätigung über den Fortgang der Ermittlungen blieb jedoch aus. Die Entlassungen reißen eine Lücke in das ohnehin schon dünn besetzte Führungsteam von Hegseth.