Proteste in Los Angeles Newsom bezeichnet ihn als "Lügner" – Trump korrigiert seine Aussage

US-Präsident Donald Trump spricht nach seiner Ankunft mit der Air Force One auf der Joint Base Andrews zu Reportern.

Sie hätten erst vor einem Tag telefoniert, sagt Trump im Weißen Haus. Doch sein angeblicher Gesprächspartner Newsom nennt den US-Präsidenten einen "Lügner".

Vor dem Hintergrund der angespannten Lage rund um die Proteste in Los Angeles hat US-Präsident Donald Trump mit Aussagen zu einem Telefonat mit Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom weiteren politischen Zündstoff geliefert. Trump hatte zunächst behauptet, vor einem Tag mit Newsom telefoniert zu haben. "Ich habe ihn angerufen, um ihm zu sagen, dass er seine Arbeit besser machen muss", behauptete der Republikaner am Dienstag. Newsom wies diese Darstellung prompt zurück. "Es gab keinen Anruf. Nicht einmal eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter."

Daraufhin legte Trump dem US-Sender Fox News offenbar einen Screenshot des Telefongesprächs vor. Dies ist auf dem Bild allerdings auf den frühen 7. Juni datiert und hat damit vor Trumps Entsendung der Nationalgarde am Samstagabend (Ortszeit) stattgefunden. Von der Presse darauf angesprochen, entgegnete der US-Präsident: "Es war nicht vor einem Tag. Es war etwas länger her." Das Gespräch habe mehr als 16 Minuten gedauert und er habe Newsom gesagt, dass dieser sich zusammenreißen müsse, so Trump weiter. Es sei aber ein "angenehmes" Gespräch gewesen.

Newsom schlägt verbal zurück

Newsom ließ es sich nehmen, auf der Plattform X weiter gegen Trump zu sticheln. "Ich dachte, es wäre Newscum, Herr Präsident? Dieser Anruf war vor drei Tagen", schrieb sein Büro und bezog sich dabei auf den Screenshot des Mobiltelefons, der das Telefonat zeigt. Darauf ist zu sehen, dass der Name des kalifornischen Gouverneurs auf dem Telefon als Newsom abgespeichert ist. Trump nennt den Demokraten regelmäßig "Newscum" – ein Wortspiel mit dem englischen Begriff "scum", der auf Deutsch "Abschaum" bedeutet.

Newsom nannte Trump außerdem einen "Lügner". Er fügte hinzu: "Man kann nicht mit Donald Trump arbeiten. Man kann nur für ihn arbeiten. Und ich werde nicht – ich weigere mich – für Donald Trump zu arbeiten."

Später legte er nach und bezeichnete ihn als Diktatoren. "Die Demokratie wird vor unseren Augen angegriffen", sagte Newsom in einer feurigen Rede. "Die Rechtsstaatlichkeit weicht zunehmend der Herrschaft von Don", beklagte der Demokrat in Anspielung auf Trumps Vornamen.

Gavin Newsom: Das ist Trumps neuer Gegenspieler

Newsom kritisierte, Trump militarisiere die Straßen von L.A., traumatisiere die amerikanische Gemeinde und spalte die Gesellschaft. Mit Blick auf die für das Wochenende geplante große Militärparade in der US-Hauptstadt Washington, parallel zu Trumps Geburtstag, schob Newsom nach: "An diesem Samstag befiehlt er unseren amerikanischen Helden – dem Militär der Vereinigten Staaten – zur Feier seines Geburtstages ein vulgäres Spektakel zu veranstalten, so wie es andere gescheiterte Diktatoren in der Vergangenheit getan haben."