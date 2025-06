Gavin Newsom entwickelt sich in diesen Tagen zum Hauptwidersacher von Donald Trump . Nachdem der US-Präsident aufgrund der Proteste in Los Angeles gegen Abschiebungen die Nationalgarde geschickt und unter nationale Kontrolle gebracht hatte, zeigt sich der kalifornische Gouverneur Newsom als entschiedener Gegner.

So nannte der Demokrat den Präsidenten einen "eiskalten Lügner" , nachdem beide am Freitag noch telefoniert hatten. Laut Newsom hatte Trump die Nationalgarde dabei nicht erwähnt. Wiederholt betont er, dass die kalifornischen Sicherheitsbehörden die Lage im Griff gehabt hätten. Er hält das Vorgehen zudem für rechtswidrig – und kündigt eine Klage an. Er habe dem Einsatz nicht zugestimmt und sei nicht ordnungsgemäß informiert worden. Nun wolle er gegen das "illegale, unmoralische und verfassungswidrige Vorgehen" des Präsidenten vorgehen.

Mit dieser deutlichen Gegnerschaft zum Präsidenten gerät Newsom einmal mehr in den Fokus der Berichterstattung über Kalifornien hinaus. Der Gouverneur war bereits zuvor einer der bekanntesten Politiker der Demokratischen Partei und wurde in der Vergangenheit als möglicher US-Präsident gehandelt. Doch wer ist der Mann?

Linke Themen bestimmten sein Wirken

Erstmals große politische Aufmerksamkeit erreichte er in seiner Zeit als Bürgermeister von San Francisco , als er eigenmächtig die Ehe für Schwulen und Lesben in der Stadt ermöglichte. Später annullierte der Oberste Gerichtshof von Kalifornien die Ehen allerdings.

Zu Weihnachten gab es keine Geschenke

Newsom stammt aus einer angesehenen kalifornischen Familie mit irisch-schottischer Abstimmung, sein Vater war Richter am kalifornischen Berufungsgericht. Dennoch kämpfte die Familie seit seiner Kindheit mit finanziellen Schwierigkeiten. Sein Vater verschenkte offenbar häufig einen Teil seines Einkommens, während seine Mutter Pflegekinder in das Haus aufnahm. Laut seiner Schwester betonte die Mutter, die Kinder dürften aufgrund der finanziellen Lage keine Weihnachtsgeschenke erwarten.

Newsom leidet seit seiner Kindheit an einer ausgeprägten Leseschwäche, die häufig von Gegnern genutzt wird, um ihn zu diskreditieren. In seiner Kindheit musste er deshalb auch die Schule wechseln, machte mit einem Baseball-Stipendium später aber seinen Abschluss in Politikwissenschaft an der University of Santa Clara.