Unter den Trump-Unterstützern herrscht Uneinigkeit über einen möglichen Kriegseintritt der USA. Das zeigte sich etwa in einem Streitgespräch.

Innerhalb des Trump-Lagers herrscht Uneinigkeit, wie sich die USA in dem Konflikt verhalten sollen: Während es auf einer Seite den Wunsch gibt, Israel mit starken Kräften zu unterstützen, stellt sich das MAGA-Lager gegen einen Einsatz. Zu diesem Lager zählt etwa die republikanische Abgeordnete Marjorie Taylor Greene: Amerika sollte "nicht in einen weiteren ausländischen Krieg ziehen", schrieb die weit rechts stehende Abgeordnete etwa auf der Plattform X. Der ehemalige Trump-Berater John Bolton hält dagegen ein Eingriff der USA für sinnvoll. Mehr dazu lesen Sie hier .

US-Präsident Donald Trump heizte die Spekulationen über eine Intervention der USA am Mittwoch an. "Ich habe Ideen, was ich tun könnte, aber ich habe noch keine endgültige Entscheidung getroffen", sagte der US-Präsident im Weißen Haus. "Ich treffe die endgültige Entscheidung gerne eine Sekunde, bevor sie fällig ist, denn die Dinge ändern sich. Besonders im Krieg."