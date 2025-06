Auch wenn sich Donald Trump öffentlich bisher nur vage geäußert hat, hält der ehemalige Sicherheitsberater der US-Präsidenten, John Bolton, ein militärisches Eingreifen der USA in den Krieg zwischen dem Iran und Israel für möglich. Sein Argument: Trumps-Ego würde einen erfolgreichen Alleingang von Israels Premier Netanyahu nicht verkraften. Bolton erklärt im Interview mit dem "Spiegel": "Es geht Donald Trump immer nur um Donald Trump."

Bolton führt in dem Gespräch weiter aus: "Aber ihm ist auch klar: Wenn das Ganze damit endet, dass das Regime in Iran fällt – was zumindest möglich ist – dann würde das einen Epochenbruch im Nahen Osten bedeuten. Und das alles, ohne dass Donald Trump etwas damit zu tun hatte? Bibi Netanjahu auf dem Cover des 'Time Magazine'?"