Schwer bewaffnete Einsatzkräfte

Schwer bewaffnete Beamte in MacArthur Park in Los Angeles: Eine Machtdemonstration der US-Regierung. (Quelle: ASSOCIATED PRESS/dpa-bilder)

In Los Angeles hat ein großangelegter Einsatz der US-Einwanderungsbehörde ICE (Immigration and Customs Enforcement) für Aufsehen gesorgt. Mit Dutzenden schwer bewaffneten Einsatzkräften, berittenen Beamten und gepanzerten Fahrzeugen zog die Behörde am Montagmorgen durch den MacArthur Park im Stadtteil Westlake. Wie die "Los Angeles Times" berichtete, durchkämmten die Beamten das Viertel rund um den Park, um gezielt nach Menschen ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung zu suchen. Zahlreiche Anwohnerinnen und Anwohner zeigten sich gegenüber der Zeitung verängstigt und sprachen von einer "plötzlichen und einschüchternden Präsenz" der Behörden.

Bürgermeisterin Bass: "Es gibt keinen Plan außer Angst, Chaos"

Vor Ort kam es zu lautstarken Protesten gegen die Aktion. Bürgermeisterin Karen Bass traf überraschend ein. "Es ist unerhört und unamerikanisch, dass wir bewaffnete Bundesfahrzeuge in unserem Park haben", sagte Bürgermeisterin Karen Bass auf einer spontanen Pressekonferenz im Rathaus, nachdem die Bundesbehörden den Park verlassen hatten. "Was ist mit den Kriminellen, den Drogendealern und den Gewalttätern passiert? Die, die heute im Park waren, waren Kinder. Es war ihr Sommercamp, ihr Sommertagescamp."

Aktivistinnen und Aktivisten hatten mit Megaphonen bereits vor dem Eintreffen der Beamten gewarnt und standen mit Anwältinnen bereit. "Es gibt keinen Plan außer Angst, Chaos und Politik. An einem Tag ein Home Depot, am nächsten eine Autowaschanlage, am nächsten bewaffnete Fahrzeuge und etwas, das wie berittene Militäreinheiten in einem Park aussah", sagte Bürgermeisterin Bass zu den Maßnahmen der US-Regierung.