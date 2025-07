Newsblog zum Ukraine-Krieg Nach Trump-Telefonat – Selenskyj will Botschafterin abziehen

Von t-online Aktualisiert am 08.07.2025 - 07:25 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Oksana Markarowa: Noch ist sie die ukrainische Botschafterin in den USA. (Quelle: Jose Luis Magana/AP/dpa)

Nach Trump-Gespräch: Selenskyj will Botschafterin wechseln. Trump kündigt weitere Waffenlieferungen an die Ukraine an. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Wegen Trump: Selenskyj will Botschafterin austauschen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kommt US-Präsident Donald Trump offenbar bei einer wichtigen Personalentscheidung entgegen. Die "Financial Times" berichtete unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen, dass die beiden Staatschefs in einem Telefonat die Ablösung der ukrainischen Botschafterin in den USA, Oksana Markarowa, vereinbart hätten. Ihre Teams würden weitere Beratungen über mögliche Kandidaten durchführen, die von beiden Seiten geprüft werden sollen.

Auch das US-Nachrichtenportal Bloomberg berichtete unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person, die beiden Präsidenten hätten in einem Telefonat am Freitag über die Ablösung der Botschafterin gesprochen. Markarowa, die seit 2021 als Botschafterin in Washington arbeitet, wurde von einigen Republikanern eine zu große Nähe zu den Demokraten vorgeworfen.

Ihre Entlassung könnte ein Versuch Selenskyjs sein, Trump in einer für die Ukraine heiklen Zeit zu beschwichtigen. In der vergangenen Woche hatten die USA bereits vereinbarte Waffenlieferungen an die von Russland angegriffene Ukraine zurückgehalten. Überdies greift Russland das Land derzeit massiv mit Drohnen und Raketen an.

Trump kündigt weitere Waffenlieferungen an Ukraine an

Die USA werden nach den Worten von Präsident Donald Trump zusätzliche Waffen an die Ukraine liefern. "Wir werden mehr Waffen liefern müssen, vor allem Verteidigungswaffen", erklärte Trump am Montag (Ortszeit) vor Journalisten. "Sie werden sehr, sehr hart getroffen", fügte der US-Präsident mit Blick auf die Ukraine hinzu und betonte erneut, dass er "nicht zufrieden" mit Russlands Präsident Wladimir Putin sei.

Trump versucht seit seinem Amtsantritt im Januar, Druck auf seinen russischen Amtskollegen auszuüben, damit dieser die Angriffe auf die Ukraine einstellt – jedoch ohne Erfolg. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Wochenende mit Trump telefoniert und danach vom "besten Gespräch"mit dem US-Präsidenten gesprochen, das er bislang hatte.

Vergangene Woche hatte das Weiße Haus überraschend verkündet, wichtige Waffenlieferungen an die Ukraine einzustellen. Diese waren dem von Russland angegriffenen Land unter der Regierung von Ex-Präsident Joe Biden zugesagt worden. Zuvor hatten US-Medien berichtet, dass Washington angesichts eines Rückgangs seiner eigenen Munitionsbestände besorgt sei.

Montag, 7. Juli

Rutte warnt vor parallelem Vorrücken von China und Russland

Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat vor einem koordinierten Angriff von China in Taiwan und Russland auf die Nato gewarnt. "Seien wir nicht naiv. Wenn Xi Jinping Taiwan angreifen würde, würde er zunächst seinen Juniorpartner, Wladimir Wladimirowitsch Putin, in Moskau anrufen und ihm sagen: 'Hey, ich werde das tun, und du musst dafür sorgen, dass sie in Europa beschäftigt bleiben, indem du Nato-Gebiet angreifst.' So wird es höchstwahrscheinlich ablaufen", sagte er der "New York Times".

Rutte wird am Mittwoch in Berlin erwartet. Dabei soll an den 70. Jahrestag des Nato-Beitritts der Bundeswehr erinnert werden. Mehr dazu lesen Sie hier.

Putins Ex-Minister tot aufgefunden