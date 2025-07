Neue Enthüllungen Diese Nachricht schrieb Trump an Epstein

Von t-online , pri 25.07.2025 - 19:05 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Steht in der Affäre um den Sexualstraftäter Epstein seit Tagen unter Druck – US-Präsident Donald Trump (Archivbild). (Quelle: IMAGO/JOHN ANGELILLO/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Wie eng war das Verhältnis von Donald Trump und dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein? Die "New York Times" bringt nun weiteres belastendes Material.

In der Affäre um Jeffrey Epstein gerät US-Präsident Donald Trump weiter in Zugzwang. Die Zeitung "New York Times" veröffentlichte am Freitag einen Brief Trumps für einen Bildband zum 50. Geburtstag Epsteins im Jahr 2003. Darin schrieb Trump: "Du bist der Größte."

Loading...

Trump und Epstein kannten sich seit den 1990er-Jahren. Beide kamen sich über Immobiliengeschäfte näher. Das Verhältnis kühlte nach 2003 ab, weil sich die geschäftlichen Interessen der beiden kreuzten. 2008 wurde Epstein als Sexualstraftäter verurteilt, unter anderem wurde ihm zur Last gelegt, Minderjährige zum Sex gezwungen zu haben. 2019 nahm sich Epstein in der Haft das Leben. Seither ranken sich Verschwörungsmythen um seinen Tod – vor allem in Trumps Anhängerschaft.

Brisante Autorenliste

Es geht um eine mögliche Kundenliste von Epsteins Sex-Zirkel. Im Wahlkampf im vergangenen Jahr hatte Trump versprochen, die Akten zum Fall offenzulegen. Zuletzt behaupteten Justizministerin Pam Bondi sowie der ebenfalls von Trump eingesetzte FBI-Chef Kash Patel, dass eine Kundenliste Epsteins nicht existiere. Zudem beteuerten beide, dass sich Epstein 2019 das Leben nahm – was von vielen Trump-Anhängern bezweifelt wird.

Trump hatte stets bestritten, an Epsteins Verbrechen beteiligt gewesen zu sein. Die "New York Times" veröffentlichte nun einen handgeschriebenen Brief. Darin wünschte Trump nicht nur einen "Happy Happy Birthday", er notierte auch: "Die Idee zu diesem Buch war, Dein Gedächtnis zum Laufen zu bringen."