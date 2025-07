Wer ist Alexandria Ocasio-Cortez?

Alexandria Ocasio-Cortez, in den USA oft kurz AOC genannt, wurde 2018 als jüngste Frau aller Zeiten in das US-Repräsentantenhaus gewählt und gilt seitdem als prominente Vertreterin des linken Flügels der Demokratischen Partei. Die Abgeordnete aus New York setzt sich unter anderem für Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und strengere Regeln für Lobbyismus ein. Ocasio-Cortez profilierte sich früh als eine der lautesten Kritikerinnen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Sie warf ihm unter anderem Rassismus, Machtmissbrauch und die Aushöhlung demokratischer Institutionen vor. In den sozialen Medien hat sie Millionen Follower und nutzt diese Plattformen gezielt zur politischen Kommunikation.