Weitere Wendung in der Epstein-Affäre

Aktualisiert am 24.07.2025 - 11:10 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Der verstorbene US-Milliardär Jeffrey Epstein mit seiner inzwischen verurteilten Partnerin Ghislaine Maxwell (Archivbild): Sagt sie nun gegen Trump aus? (Quelle: -/US Attorney Office via ZUMA Press Wire/dpa./dpa)

Die Affäre um Jeffrey Epstein zieht immer weitere Kreise. Nun könnte eine Aussage Trump in Bedrängnis bringen.

Lange Zeit erzählte Ghislaine Maxwell quasi nichts über ihre Rolle in Jeffrey Epsteins Netzwerk um Sex und Missbrauch. Selbst als sie im Jahr 2021 wegen der Anwerbung von Frauen und minderjährigen Mädchen für Epsteins sexuellen Missbrauch vor Gericht stand, machte sie keine Aussage zu ihrer Verteidigung. Schließlich wurde sie zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt.

Bei anderen Gelegenheiten stritt sie ihre Beteiligung am Sexhandel von Epstein ab. In einem Zivilprozess wegen Verleumdung wurde sie 2016 dafür kritisiert, sich dumm zu stellen.

Doch das könnte sich nun ändern. Offenbar sammelt sie im Gefängnis neue Beweise, nachdem ihre Anwälte zuvor Berufung gegen die Verurteilung eingelegt hatten. Und tatsächlich wollen auch das Justizministerium sowie das Repräsentantenhaus mit Maxwell sprechen. Sollte sie auspacken, könnte auch Donald Trump in Bedrängnis geraten.

Ghislaine Maxwell plant offenbar neue Aussage

Ihr Bruder Ian Maxwell erklärte nun der "New York Post": "Sie wird dem Gericht wichtige neue Beweise vorlegen, die der Verteidigung bei ihrem Prozess im Jahr 2021 nicht zur Verfügung standen, was einen erheblichen Einfluss auf den Ausgang des Prozesses gehabt hätte."

Die Familie setzt sich im Hintergrund offenbar stark dafür ein, den Prozess gegen Maxwell neu aufzurollen – und sie letztlich früher aus dem Gefängnis zu bekommen. Ihr Anwalt David Oscar Markus betont, im ersten Verfahren habe es an Fairness gefehlt. Angeblich habe Epstein bereits vor seinem Tod 2019 eine Vereinbarung mit den Behörden getroffen, die Maxwell vor Strafverfolgung schützen soll. Darauf beziehen sich die Anwälte nun in der Berufung.

Der Oberste Gerichtshof wurde eingeschaltet, eine Entscheidung gab es bisher nicht – aber eine Empfehlung aus dem Weißen Haus. Von dort hieß es, der Einspruch solle abgelehnt werden. US-Präsident Trump selbst könnte bei einer Aussage Maxwells schließlich in den Fokus geraten.

Republikaner wollen Maxwell vorladen

Ausgerechnet aus seiner eigenen Partei kommt nun der Ruf, Maxwell noch einmal vorzuladen. So hat der republikanische Abgeordnete Tim Burchett Maxwell zu einer Aussage vor dem Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses vorgeladen. Demnach soll die Zeugenaussage am 11. August in der Federal Correctional Institution Tallahassee stattfinden, wo Maxwell inhaftiert ist. Letztlich muss allerdings der Ausschussvorsitzende James Comer die Vorladung ausstellen. Burchett zeigt sich diesbezüglich aber optimistisch.