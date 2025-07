Das Treffen mit Starmer ist nach Angaben des Weißen Hauses für Montag geplant. Am Samstag besucht Trump zunächst einen seiner beiden schottischen Golfclubs in Turnberry im Südwesten der Region. Für Samstag haben Gewerkschaften und andere Nichtregierungs-Organisationen zu Demonstrationen gegen den Trump-Besuch aufgerufen. Unter anderem in Edinburgh und Aberdeen sind Proteste geplant.

Auf den Spuren der Familiengeschichte

Die Reise bietet Trump auch die Chance für nette Bilder abseits der Epstein-Affäre. Und sie führt Trump auch in die eigene Familiengeschichte. Seine Mutter Mary Anne MacLeod Trump wurde 1912 in Schottland geboren. Trumps Großvater stammt aus dem pfälzischen Kallstadt in der Nähe von Mannheim. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte deshalb den US-Präsidenten bei seinem Antrittsbesuch in Washington in den Ort eingeladen. Die Begeisterung vor Ort hielt sich aber in Grenzen.